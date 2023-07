Terni. Gruppo Arvedi: «Un anno particolarmente positivo il 2022”, confermati gli investimenti per Ast»

Terni - Ast e le sue controllate hanno partecipato ai risultati del gruppo Arvedi per 11 mesi del 2022 contribuendo con 2.558 milioni di euro alla voce ricavi e per 163 milioni di euro al margine operativo lordo, pari quindi al 6,36% dei ricavi.

Mentre in complesso il gruppo ha avuto 7 miliardi 756 milioni di euro di ricavi, un risultato netto di 640 milioni di euro, un margine operativo lordo di 1 miliardo 79 milioni di euro (pari al 13,9% dei ricavi), un indebitamento finanziario netto di 513 milioni di euro.

Un risultato definito «particolarmente positivo» in un anno nel quale l'economia mondiale è stata condizionata da significativi elementi d'incertezza, ma che ha visto anche l’acquisizione del controllo, da ThyssenKrupp, di Acciai speciali Terni che completa la filiera già rappresentata da Ilta inox ed Arinox, trasformatrici e clienti storiche di Ast.

Gli ottimi risultati del gruppo, si legge in una nota «confermano la piena sostenibilità dell'acquisizione di Acciai Speciali e del relativo piano di investimenti previsto per lo sviluppo del sito di Terni, pari a circa un miliardo di euro».

La principale azienda del Gruppo, Acciaieria Arvedi, produttrice di prodotti piani (coils) di acciaio al carbonio, ha registrato dati economici particolarmente positivi.

I ricavi, pari a 3,60 miliardi di euro, sono cresciuti in valore di circa il 20 per cento rispetto all'esercizio 2021, per effetto dell'aumento della componente prezzo, particolarmente rilevante nella prima metà dell'anno.

Il mol della società si è attestato a 639 milioni di euro, ossia circa 17,8 per cento dei ricavi, valore in flessione del 5 per cento rispetto all'anno precedente.

Nel 2022 il gruppo Arvedi ha anche rafforzato gli impegni in termini di qualità, sicurezza e ambiente ottenendo una certificazione ambientale dell'ente terzo Rina per Acciaieria Arvedi. «Un traguardo straordinario, nel solco della propria vocazione all'innovazione e al miglioramento continuo - conclude la nota - che consiste nel raggiungimento della Carbon Neutrality di tutti i prodotti generati, lavorati e trasformati nei propri stabilimenti».