Giovedì 9 Maggio 2024, 09:01

PERUGIA - Tra buche e avvallamenti che rendono sempre più difficoltoso spostarsi nel parcheggio e percorrere la viabilità interna, è tornata in questi giorni sotto i riflettori, con tanto di proteste e appelli per un giro di vite, l’area del centro servizi Grocco di via della Pallotta.

Succede a distanza di qualche mese dal caso del grosso ramo di pino caduto a terra. Un episodio che, già in quell’occasione, era stato accompagnato da segnalazioni sul cattivo stato di salute dell’area di sosta del centro. Già allora alcuni utenti avevano spiegato che tra dossi, causati anche dalle radici degli alberi che spuntano dal terreno più varie buche, la situazione non era affatto buona. «Eppure – aveva sottolineato un cittadino - si parla di un centro importante per la città». A distanza di mesi (era settembre 2023 quando scattarono le proteste per lo stato di salute del parcheggio) la situazione non è cambiata. Anzi, c’è chi parla di un’area sempre più problematica. Soprattutto per gli utenti più anziani del centro. «Se a rischio sono le automobili, figuriamoci le persone che devono stare attente a dove camminano», osserva un altro utente. C’è infatti da sfidare una pavimentazione non proprio al top, compromessa appunto da buche e radici.

Fa parte del problema anche la quantità di utenti e dunque di mezzi che accedono all’area. Molti, in certi momenti apparentemente anche troppi, tant’è che vari utenti raccontano di imbattersi spesso in automobili parcheggiate ovunque. Anche in doppia fila o dove ci sono cartelli che indicano il divieto di sosta. C’è da tenere conto che al centro servizi Grocco viene erogata una grande quantità di servizi e di conseguenza l’area esterna risulta sempre molto frequentata. Basta dare uno sguardo ad uno dei cartelli che si trovano lungo i percorsi: medicina dello sport, guardia medica, polo di riabilitazione territoriale adulto-geriatrico. E poi c’è la casa dell’amicizia Seppilli, il servizio di neuropsichiatria infantile, cardiologia e riabilitazione cardiologica, riabilitazione respiratoria. È di conseguenza naturalmente elevatissimo l’afflusso di utenti e di mezzi.

Riguardo le criticità del parcheggio, in particolare è la zona fra i pini, a ridosso del parco giochi (che fu sfiorato dalla caduta del ramo, con solo una staccionata centrata in un momento in cui non c’erano persone) a risultare molto compromessa. La causa principale sembrano essere le radici degli alberi che hanno reso irregolare il piano. La speranza di chi frequenta l’area è, manco a dirlo, che scatti un piano di riqualificazione. Anche perché, come già spiegato da alcuni residenti della zona, tanti si recano lì anche solamente per una passeggiata visto che si tratta di una zona centrale con un bel parco attrezzato.