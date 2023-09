Ast, Fiom Cgil: «Dell’accordo di programma e del piano industriale si sono perse le tracce»

Terni -

Preoccupazione per il protrarsi dell’incertezza in merito all’accordo di programma e al dettaglio del piano industriale è stata espressa dal comitato degli iscritti di Acciai Speciali Terni insieme a quelli delle aziende metalmeccaniche dell’indotto, alla presenza della segreteria provinciale della Fiom e di Claudio Cipolla, segretario generale della Cgil di Terni.

«Nei mesi scorsi e prima della fermata estiva abbiamo assistito al teatrino di chi si voleva intestare il merito di un accordo di programma di cui, però, si sono perse le tracce, lasciando in evidenza la mera speculazione e la propaganda politica, visto che sono passati 40 giorni dai primi di luglio, periodo in cui il Mimit doveva riconvocare il tavolo con le parti sociali».

Dito puntato contro Regione dell’Umbria e Comune di Terni che «avrebbero potuto recuperare parte del tempo perduto, coinvolgendo le organizzazioni sindacali per affrontare le criticità che non consentono la chiusura dell’accordo di programma».

L’ampio e articolato dibattito ha fatto il punto dopo la ripresa totale delle attività lavorativa.

«Non è più rinviabile la discussione sui mix produttivi, sulle strategie commerciali e i mercati di riferimento, sui livelli occupazionali e la relativa organizzazione del lavoro. Più in generale si devono esplicitare le scelte di fondo, reparto per reparto, sia dell’area a caldo che dell’area a freddo, con particolare riferimento al Tubificio, dopo 9 mesi dallo scorporo, Società delle fucine, che ha mercato, ma carenze nelle infrastrutture, Pix 3 che diventa la nuova finitura e il Centro servizi Terni che sta subendo la ristrutturazione più recente».

Da qui la preparazione della mobilitazione. «Prendiamo spunto delle iniziative promosse dalla Fiom sui sentieri della dignità e in preparazione della manifestazione della Cgil a Roma il 7 ottobre con assemblee e voto certificato, per discutere e approfondire le tematiche specifiche, che riguardano il sito di viale Brin con tutti i lavoratori e decidere con loro le eventuali azioni da intraprendere comunque per alzare il livello della mobilitazione».