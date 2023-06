Mercoledì 21 Giugno 2023, 07:15

PERUGIA - Una ragazza di 20 anni in fin di vita e il padre cinquantenne in gravi condizioni: questo il drammatico bilancio dell’incidente che si è registrato nella prima serata di ieri lungo la E45 nella zona di Coldipozzo, tra Umbertide e Città di Castello.

Secondo quanto si apprende, lo scontro ha visto coinvolte la moto su cui viaggiavano padre e figlia e l’auto condotta da una donna, le cui ferite riportate non sembrano essere particolarmente gravi.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, oltre alle ambulanze del 118. Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è avvenuto in direzione nord all’altezza dello svincolo di Promano. Tutte gli accertamenti sono dunque ancora in corso ma, come di prassi nei casi di gravi incidenti stradali, è scattata l’apertura di un’indagine per verificare quanto possa essere accaduto. Sempre secondo prassi l’apertura di un fascicolo d’indagine vista la gravità delle ferite e delle lesioni riportate dal padre e dalla figlia, con la procura che inevitabilmente delegherà i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Padre e figlia sono entrambi in gravi condizioni, ma come detto in questo momento a preoccupare principalmente sono proprio le condizioni della ragazza. Mentre l’uomo è stato infatti portato all’ospedale di Città di Castello, per la giovane si è resa invece necessaria la corsa all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia perché il suo stato di salute è particolarmente preoccupante e dunque è stata ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni sono tenute sotto strettissima osservazione da parte del personale medico sanitario, ma da quanto si apprende è in fin di vita.