Umbertide, E45 chiusa due notti per i lavori. Ecco i percorsi alternativi

Lunedì 4 Dicembre 2023, 17:08







UMBERTIDE Per le operazioni di varo delle nuove travi del viadotto “Tevere II”, la superstrada E45 sarà temporaneamente chiusa nelle notti di domani, martedì 5 dicembre, e di mercoledì 6 dicembre dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Il flusso veicolare sarà deviato sulla viabilità secondaria. Nel dettaglio il traffico in direzione di Perugia verrà incanalato con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano, prosecuzione viale Europa, località Corvatto, via Gabriotti, via Garibaldi, via Tiberina. Rientro in E45 alla rampa di Umbertide-Gubbio. Viceversa, il traffico in direzione di Cesena sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo Umbertide-Gubbio, prosecuzione su Strada Tiberina Nord, via Garibaldi, via Stella, via Gabriotti, località Corvatto, via Europa. Rientro in E45 allo svincolo di Promano. Il transito da via Gabriotti, 14 a via Garibaldi, 42 verrà regolato da semaforo a senso unico alternato.