Terni, contromano sulla E45 provoca due incidenti con quattro feriti: rintracciato 85enne di Narni

TERNI - Due coppie finite in ospedale per le ferite riportate nel singolare incidente lungo la E45 che un anziano di Narni ha percorso contromano per sei chilometri.

Tra i feriti più gravi Domenico Bellacicco, comandante della stazione carabinieri di Acquasparta, che ha avuto la sventura di trovarsi di fronte l’utilitaria che viaggiava contromano sulla corsia di sorpasso ed è vivo per miracolo.

Con la sua Lancia y bianca, accerteranno gli agenti della polizia stradale di Todi, l’85enne di Narni ha imboccato per sbaglio la superstrada all’altezza della Marattana.

Scene da film per chi ha avuto la sfortuna di percorrere quella strada nel pomeriggio di venerdì.

L’utilitaria, che è stata schivata da mezzi pesanti e da decine di auto, si è scontrata prima con la Jaguar su cui viaggiava una coppia di Ravenna.

Poi l’impatto la Ford eco sport condotta dal comandante della stazione carabinieri di Acquasparta, Domenico Bellacicco, su cui viaggiava anche sua moglie.

Per evitare l’impatto frontale con l’utilitaria Bellacicco, che ha visto la morte in faccia, è finito con l’auto prima contro il guard rail e poi contro il new jersey di cemento. La vettura è un ammasso di lamiere.

Sul posto le ambulanze, che hanno soccorso il comandante dei carabinieri e sua moglie. Trasportati in ospedale, sono stati medicati per le lesioni riportati. Lui, con un dito e due costole rotti, ne avrà per 30 giorni. Sua moglie, che ha riportato un trauma da contraccolpo alla cervicale, è stata giudicata guaribile in cinque giorni.

Al pronto soccorso anche marito e moglie di Ravenna, la cui auto era stata centrata dalla Lancia y che viaggiava contromano. L’uomo ha riportato lesioni a una vertebra, la moglie ferite più lievi.

Mentre il 118 soccorreva i feriti del singolare incidente, che solo per miracolo non si è trasformato in tragedia, la polizia stradale di Todi, coordinata dal comandante Valter Gramaccia, ha iniziato a dare la caccia all’utilitaria impazzita.

Le immagini delle telecamere della zona, le testimonianze degli automobilisti che hanno avuto la sventura di incrociare la Lancia Y bianca, hanno permesso di dare un nome all’uomo alla guida del mezzo.

I poliziotti sono andati a casa sua, a Narni, per chiedergli conto di quello che era successo.

«Ero in stato confusionale - ha detto l’85enne - dovevo tornare a casa ma ho avuto un vuoto di memoria e ho imboccato la strada sulla Marattana. Le macchine mi suonavano e facevano gesti strani e non capivo perché».

L’anziano decide di imboccare l’uscita di San Gemini sud e torna a casa. Senza immaginare che lungo la E45 ha lasciato quattro feriti e che poteva finire molto peggio.

La polstrada di Todi gli ha contestato la guida contromano e gli ha ritirato la patente col fermo del veicolo. Per le lesioni si procederà a querela di parte.