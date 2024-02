Camion precipita da un viadotto sulla E45, morto un autotrasportatore di Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precipita dal viadotto col camion, muore l'apriliano Gianfranco Cologgi. Aveva 53 anni il conducente pontino che venerdì pomeriggio è deceduto a seguito di un tragico incidente stradale. Era alla guida di un autoarticolato e stava procedendo sulla E45 in direzione sud. All'altezza di un viadotto situato nel territorio comunale di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, il mezzo ha improvvisamente sbandato, sfondando le protezioni e volando per circa 40 metri nel vuoto. Il camion è finito contro una parete rocciosa sottostante, andando in mille pezzi. Per Gianfranco Cologgi non c'è stato nulla da fare, l'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale per i rilievi. La salma del 53enne è stata trasferita presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Da chiarire la dinamica del sinistro. Non si esclude né un malore improvviso né un guasto meccanico al mezzo.