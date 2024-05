Mercoledì 8 Maggio 2024, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Arriva il Giro d’Italia e tre città verranno chiuse al traffico e aperte solo alla carovana rosa. Venerdì c’è la cronometro Foligno–Perugia (prima partenza ore 13), sabato il Giro riparte dal Spoleto con destinazione Prati di Tivo. C’è chi festeggia per un evento di grande richiamo e chi s’arrabbia per scuole chiuse e abitudini rivoluzionate. A Perugia tante telefonate alla polizia locale e critiche social per l’operazione tappa-buche, soprattutto in piazza Italia. Da ricordare che venerdì il Giro passa a Spello, Assisi e Bastia dove chiuderanno le scuole.

QUI FOLIGNO

Scuole chiuse. Al parcheggio Plateatico–stazione Bus divieto di transito dalle 17 di domani alle 21 del 10. In piazzale Atleti e piazzale Gubbini divieto di transito dalle 7 alle 18 del 10, piazza San Domenico divieto di transito dalle 8 alle 16 del 10, via Monte Cucco divieto di transito dalle 7 alle 18 del 10, in via Fratelli Bandiera divieto di transito dalle 6 alle 19. Lungo la Ss 75 svincolo uscita Foligno Nord chiuso, lo svincolo di Rivotorto sarà chiuso solo in uscita per chi viaggia in direzione Foligno Sulla Flaminia svincolo uscita Foligno Est aperto, svincolo uscita Sant’Eraclio aperto. Accesso al centro storico vietato solo da porta Todi nel periodo di sosta della carovana in piazza San Domenico; via XVI Giugno tratto da viale Firenze a via Arcamone e viale Firenze: divieto di circolazione dalle 8 a fine manifestazione del giorno 10 e divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 20 del 10; via XVI Giugno tratto compreso tra via Grumelli e via Monte Cucco: divieto di sosta con rimozione dalle 16 del 9 alle 20 del giorno 10; via Mameli tratto compreso tra via IV Novembre e via dei Trinci: divieto di sosta con rimozione dalle 18 del 9 alle 20 del 10.

QUI PERUGIA

La corsa entrerà nel territorio comunale da Collestrada, toccando Ponte San Giovanni, Casaglia e via Enrico dal Pozzo, per poi raggiungere il centro. Qua si concentra la maggior parte dei divieti. Alcuni in vigore già da giovedì. Dalle 14 (fino alle 20 del giorno dopo) divieto di sosta in viale Indipendenza, piazza del Circo, via Fatebenefratelli, piazza Italia, largo della Libertà, via Baglioni, piazza Matteotti, piazza IV Novembre, piazza Danti, via Bartolo, piazza Piccinino, via Bistoni, via Checchi. In queste aree scatta alle 22 (e fino alle 23 del giorno successivo) il divieto di transito, con deroga (dalle ore 22 del 9 maggio alle 6 del 10 maggio) per i veicoli dei residenti diretti alle aree interne. Sempre dalla giornata di giovedì (dalle 18 e fino alle 18 del giorno seguente) stop alla sosta anche in tratti di via Enrico dal Pozzo, via XIV Settembre, corso Cavour e in Viale Indipendenza. Chiuse per la giornata scuole e università, ma anche 4 cimiteri (monumentale, Monterone, Ponte San Giovanni e Collestrada).

QUI SPOLETO

Due maxi parcheggi, a Piazza d’Armi e a Santo Chiodo (via dei Tessili) e un servizio navetta gratuito per garantire a tutti di partecipare alla grande festa del giro senza avventurarsi con l’auto in centro, che sarà praticamente off limits nella giornata di sabato, quando in città saranno chiuse anche le scuole. Dal parcheggio di Piazza d’Armi, a partire dalle 8 e fino alle 14.50, le navette (ne sono previste due) partiranno ogni 10 minuti. Da via dei Tessili, invece, dalle 8 alle 14.30, la partenza dell’unico minibus sarà ogni 30 minuti. L’arrivo, in entrambi i casi, sarò in Piazza Polvani. Numerosi i divieti di sosta predisposti a partire dalla zona di viale Trento e Trieste. Completamente chiusa al traffico, già dalle 15 di venerdì e fino alle 19 di sabato, tutta la zona di Piazza Garibaldi, dove partirà la carovana rosa. Le auto non potranno transitare lungo il percorso del Giro dalle 10 alle 13. Scuoile chiuse. La statale Flaminia sarà chiusa in entrambe le direzioni dallo svincolo di Eggi a Testaccio, la statale 685 “Tre Valli Umbre” sarà chiusa in entrambe le direzioni tra Sant’Anatolia di Narco e Piedipaterno; la statale 471 “Leonessa” sarà chiusa in entrambe le direzioni tra Ruscio e il confine regionale. Chiusure previste dalle 9 alle 16,30. Sabato scuole chiuse