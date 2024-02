Martedì 27 Febbraio 2024, 07:00

PERUGIA - Può il fumo che arriva da una via, seppur parallela, bloccare il traffico in superstrada? Eccome se può. Chiedere a chi ieri mattina si è trovato intorno alle otto a percorrere la E45 all’altezza di Collestrada, in entrambi i sensi di marcia ma soprattutto in ingresso a Perugia. Una nuvola di fumo sempre più denso, arrivato da un Suv in fiamme, ha avuto come conseguenza estrema il blocco del traffico, con la conseguenza di mandare in tilt il traffico non solo extraurbano ma anche quello cittadino in un orario già normalmente molto delicato.

L’INTERVENTO

Il Suv ha preso fuoco lungo via della Valtiera, che come detto corre parallelamente all’E45 da Collestrada in direzione Perugia. Immediato l’arrivo sul posto di personale Anas, polizia stradale e vigili del fuoco dal momento che oltre a un incendio di non poco conto tanti automobilisti hanno subito segnalato il fumo che limitava fortemente la visibilità proprio lungo la E45.

La conseguenza è stata quella di un blocco del traffico per diverso tempo, fino allo spegnimento completo del mezzo (si sarebbe trattato di un guasto elettrico) e ovviamente al ripristino delle condizioni migliori per la viabilità. Inevitabile il formarsi di lunghissime code, con le forze dell’ordine che hanno tentato di veicolare il traffico in tilt con inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità interna in tutta la zona industriale di Ponte San Giovanni e proprio fino a Ponte San Giovanni. Insomma, una mattinata particolarmente difficile che ha di fatto tagliato in due il traffico cittadino.

I CANTIERI

Oggi e domani su quel tratto di E45 arrivano due giorni di lavori, visto che Aas sta eseguendo i lavori di ammodernamento degli impianti di illuminazione di 15 svincoli e che in queste ore toccherà proprio allo svincolo di Ponte San Giovanni.

Gli interventi sono stati pianificati in modo da suddividere le attività in brevi fasi ed evitare le ore di punta per ridurre al minimo i disagi al traffico, spiegano da Anas.

Nel dettaglio, oggi dalle 10 alle 13 sarà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Cesena/Foligno. In alternativa sarà possibile immettersi utilizzando il successivo svincolo di Collestrada raggiungibile dalla viabilità locale parallela alla E45. Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 15 sarà chiusa la corsia di marcia in direzione Cesena con transito consentito in corsia di sorpasso.

Domani invece dalle 7 e alle 13 sarà chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Orte. In alternativa sarà possibile immettersi utilizzando il successivo svincolo di Balanzano raggiungibile dalla viabilità locale (via Gustavo Benucci e via dei Trasporti) con indicazioni sul posto. Dalle 10 alle 13 sarà chiusa anche la corsia di marcia in direzione Orte con transito consentito in corsia di sorpasso; dalle 15.30 alle 16 saranno di nuovo temporaneamente chiuse la rampa di ingresso dello svincolo di Ponte San Giovanni in direzione Orte e la corsia di marcia in direzione Orte con transito consentito in corsia di sorpasso.

Lavori anche sul Raccordo, cantieri notturni per la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale (new jersey) con una barriera in calcestruzzo di nuova concezione, alta 1,2 metri. Da oggi fino il 26 marzo, dalle 20.30 alle 6.30 del giorno successivo sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle tra gli svincoli di Ferro di Cavallo e Corciano, compresa la chiusura dello svincolo di Olmo in direzione Bettolle. Il traffico in direzione Bettolle sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente con uscita obbligatoria allo svincolo di Ferro di Cavallo. Il traffico in direzione Ponte San Giovanni potrà invece transitare sulla corsia di marcia.