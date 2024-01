Città di Castello, incidente mortale lungo la E45. La vittima è un uomo di 49 anni residente in Romania. Travolto da un furgone mentre stava spingendo l'auto in panne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTÀ DI CASTELLO Incidente mortale lungo la corsia nord della E45 nel tratto fra le uscite di Città di Castello sud e Città di Castello nord intorno alle 10,30 di oggi, giovedì. La vittima è un uomo di 49 anni ( e non una donna come reso noto nel primo pomeriggio) residente in Romania. Con altre due oersone stava spingendo l'auto in panne quando sono stati travolti da un furgone. L'uomo è stato sbalzato di diversi metri ed è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento tifernate e la Polstrada di Città di Castello per l'accertamento esatto della dinamica. Pesanti ripercussioni sul traffico fino al ripristino della normale viabilità. Deviazioni sulla viabilità interna per consentire soccorsi e rilievi.