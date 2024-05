Montecastrilli, incidente in galleria. E45 bloccata

MONTECASTRILLI E45 in tilt per un incidente in galleria all'altezza di Montecastrilli in direzione Terni. Immediato il tam tam sui social per avvertire i propri contatti e cercare di salvarli dal lungo serpentone di veicoli che si sta formando. Al momento non sono note la natura dell'incidente ed eventuali mezzi o persone coinvolte.

Soltanto ieri, a rimanere bloccato per ore il tratto all'altezza di San Gemini a causa dell'avaria di un mezzo pesante.

Un incidente ha portato alla chiusura temporanea di un tratto della strada statale 3 bis Tiberina. L’avaria, che si è verificata al chilometro 4,7 della carreggiata direzione nord, ha necessitato l’intervento delle autorità per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione.