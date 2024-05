Feralpisalò-Ternana, maxischermo al Liberati

Lo avevamo anticipato, ma adesso arriva la conferma, con tanto di annuncio ufficiale. Il maxischermo in città per seguire in diretta Feralpisalò-Ternana, ci sarà. Verrà allestito allo stadio Liberati e l'iniziativa arriva direttamente dalla Ternana calcio.

La società annuncia anche le modalità, specificando che si tratta di una iniziativa per invitare chi non andrà in trasferta allo stadio Garilli di Piacenza e vorrà venire allo stadio gratuitamente per vivere comunque insieme ad altri tifosi le emozioni della serata, con la partita nella quale la Ternana si gioca, all'ultima giornata, le speranze di salvezza, anche diretta. Nella mattinata si mercoledì 8 maggio la Ternana calcio ha avuto il via libera per l'iniziativa dopo un incontro con i rappresentanti del Gruppo ordine e sicurezza (Gos).

La partita si gioca allo 20,30 di venerdì 10 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per vederla sul maxischermo, che sarà posto dietro alle panchine e rivolto verso i settori di Tribuna A e Distinti A, si potrà andare al Liberati a partire dalle ore 19,30.