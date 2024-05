Amelia, Ermal Meta visita a sorpresa a Molino Silla:«Ragazzi non lasciatevi mai andare tenete sempre una luce accesa»

AMELIA Ermal Meta alla Comunità Incontro. A meno di una settimana dal successo del concertone del primo maggio al Circo Massimo di Roma, questo pomeriggio il cantautore albanese è arrivato ad Amelia per incontrare i ragazzi ospiti di Molino Silla.

In un'atmosfera di profonda commozione, Ermal Meta ha ascoltato alcuni racconti dei ragazzi e delle ragazze impegnati nel percorso terapeutico.

«Ragazzi non lasciatevi mai andare - ha detto Ermal nel corso della sua visita - tenete sempre una luce accesa anche se ora è piccola ed è in fondo al tunnel. Ma alimentatela ogni giorno questa luce e il sole arriverà per tutti voi!

Ora state combattendo una guerra: la vostra guerra contro le dipendenze.

State affrontando il problema e questa è già un grande traguardo che porterà verso il cambiamento, verso la vita!».

Una visita, quella di Ermal Meta, che si aggiunge a quelle di Emma, Leo Gassman e Luca d’Alessio. Appuntamenti con alcuni degli artisti più conosciuti del panorama musicale italiano, per lanciare al pubblico dei giovani un messaggio forte e chiaro contro le droghe ed affermare uno stile di vita sano e libero dalle dipendenze.

Ermal ha appena lanciato il nuovo album “Buona Fortuna”, e sta incontrando i suoi fan in giro per l’Italia, fra un paio di mesi partirà per il suo tour estivo e presto diventerà papà di Fortuna, a cui è dedicato l’album.