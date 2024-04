Venerdì 19 Aprile 2024, 09:31

E’ festa per il Tennis Tavolo Artte che nell’ultimo concentramento nazionale del girone G di serie B femminile conquista matematicamente l’accesso ai play-off per uno dei 4 posti validi per la promozione in serie A2 nazionale della stagione 2024-25.

Le ragazze del tecnico Ippoliti completano la rimonta avviata dopo un primo concentramento molto difficile e centrano d’autorità il secondo posto del girone, alle spalle dell’imbattuta capolista delle Alfiere di Romagna. Il calendario proponeva subito il big-match, ovvero il derby tra le due seconde forze del campionato. Di fronte le altotiberine del T.T. Amicis Elite e la squadra del T.T. Valle Umbra, che aveva dalla sua il successo nello scontro diretto dell’andata.

Questo match di ritorno vedeva una ottima partenza delle altotiberine, che conquistavano subito il primo punto con Ilaria Pullé Melucci che prevaleva nettamente su Giulia Anulli, in grossa difficoltà contro l’ostico gioco della giocatrice marchigiana. Rimette subito in parità l’incontro Christinella Niculae, il cui apporto resta cruciale per la squadra, soprattutto nelle partite più importanti. Per lei a referto due punti preziosi, con un 3-0 iniziale a Sara Meozzi ed uno, con primo e terzo set vinti di misura, sulla Pullè Melucci. Elisa Bartoli parte molto bene contro Slavomira Jurkechova, andando avanti 2-0 senza patemi particolari e sfruttando bene alcune difficoltà dell’avversaria, che però reagisce e la spunta ai vantaggi nel terzo parziale (13-11) prima di cedere con onore ad una Bartoli tornata più attenta e precisa. Giulia Anulli completa l’opera firmando il 4-1 finale al termine di una partita molto combattuta contro Jurkechova e chiusa con un netto 11-5 nel quinto e decisivo set

A seguire, la squadra Artee gioca il match conclusivo contro le marchigiane della Clementina Fabbrika Kreativa di Jesi chiudendo con il secondo 4-1 di giornata, Il tecnico Ippoliti commenta così la prova della squadra: “Siamo molto soddisfatti, le ragazze hanno dimostrato il loro valore sul campo e sapevamo che possono fare ottima figura in questo livello di campionato. Questa squadra ha anima e cuore e lo ha dimostrato chiaramente. Per me è un onore e un piacere essere con loro. E può avere un futuro, che comincia a vedersi con Desireè Niculae, che oggi ha fatto il tifo ma sta crescendo gradualmente in questo gruppo. Ora c’è l’opportunità di giocarsi la serie A nel concentramento nazionale dell’11 e 12 maggio. Se continuano su questa strada e con questo spirito, le ragazze potranno togliersi ulteriori soddisfazioni. Ringrazio infine la dirigenza della Società che era presente e vicina oggi con il Presidente Luca Corsaletti, il Vice-Presidente Alessandro Marzi ed il Consigliere Mario Rossi”.

Appuntamento quindi tra quattro settimane per il vedere se il sogno diverrà realtà o se resterà un obiettivo più o meno vicino.