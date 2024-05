Venerdì 3 Maggio 2024, 08:48

PERUGIA Il Grifo ai playoff partirà da autentica outsider e non certo da grande favorita. Se molti allenatori non lo relegano in primissima fila, se per certi versi i risultati del campionato hanno già dato questo tipo di verdetto, pur considerando la possibilità che in una competizione del genere i valori e i parametri della regular season possano essere ribaltati, a certificarlo ecco anche e soprattutto le quote dei bookmakers.

Chi scommette i suoi soldi sulla quarta squadra che verrà promossa in B dopo Mantova, Juve Stabia e Cesena, vede addirittura sei squadre superiori al Perugia di Formisano. Secondo Sisal, le favorite per la vittoria dei playoff di Serie C sono il Padova dell’ex Massimo Oddo e l’Avellino di Pazienza, il cui trionfo è quotato a 4. Alle spalle di biancoscudati e biancoverdi figurano Torres (6), Benevento (7,50), Vicenza (9) e Carrarese (12). Più alte le quote di Catania e Perugia, in lavagna a 16, così come quelle di Casertana e Triestina, che chiudono la top-10 a 25. La vittoria finale dei grifoni negli spareggi che avranno inizio il 7 maggio, si concluderanno il 9 giugno e vedranno al via ben 28 formazioni, pagherà insomma 16 volte la posta. Una valutazione che con ogni probabilità tiene in gran conto il rendimento esterno del finale di campionato, con la squadra già mentalmente proiettata sui playoff, così come il fatto che Torres e Carrarese siano finite avanti negli scontri diretti e infine anche una certa discontinuità di rendimento della squadra biancorossa, peraltro sicuramente più titolata di Padova e Avellino così come di Torres, Carrarese e Vicenza a livello di organico. Da curriculum sono molti i grifoni che hanno giocato nelle serie superiori (Angella, Dell’Orco, Bartolomei, Iannoni, Ricci, Matos…), sicuramente di più rispetto alle avversarie fatta eccezione forse per il solo Benevento, non a caso come i grifoni retrocesso dalla B appena un anno fa.

Meglio partire a fari spenti? Può darsi. Di sicuro i playoff saranno l’occasione del riscatto per una squadra che in questa stagione e sin dall’estate ha pagato le sue carenze offensive e i suoi errori, la crescita di qualche giovane ma soprattutto arriva agli spareggi circondata da un alone di scetticismo e ha scontato ben più del dovuto una situazione ambientale di enorme difficoltà, che nei playoff potrebbe momentaneamente essere accantonata.

Di certo il Perugia ha più chances di fare un grande playoff di quanto si dice in giro. E non sarà lasciato nulla di intentato da parte del gruppo di Formisano, al lavoro anche nei giorni di festa e di pioggia, nonché dalla società biancorossa. Che proprio nella serata di ieri ha annunciato un miniritiro a Cascia di tre giorni nell’immediata vigilia della sfida in gara secca in programma al Curi l’11 maggio contro una tra Juventus NG, Arezzo e Pontedera. I grifoni partiranno martedì e resteranno al Grand Hotel Elite fino a venerdì, giorno della partita, allenandosi a porte chiuse nella città di Santa Rita. Altro elemento di notevole importanza, Formisano porterà con sé tutto il gruppo, ivi inclusi Paz e Seghetti che in questi giorni lavorano in maniera specifica per alcuni acciacchi. Il baby marchigiano in particolare, si giocasse domani, molto probabilmente sarebbe costretto a partire dalla panchina. Ma ci sono ancora dieci giorni e si spera nella piena disponibilità anche di uno degli elementi più determinanti.