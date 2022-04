Il derby va alla Ternana: Perugia sconfitto grazie a Donnarumma di fronte a 10 mila spettatori

TERNI - Il sarto Donnarumma confeziona la vittoria nel derby. Con uno gol dei suoi. Da opportunista. Così la Ternana sconfigge il Perugia per 1 a 0. Lo fa sostenuto da oltre 10 mila tifosi che finalmente hanno riempito lo stadio Libero Liberati.

Non è stata una bella partita. Ma la Ternana ha costruito di più cercandola di vincere. La rete che vale la vittoria arriva al 36' dopo una conclusione di Agazzi che Chichizola respinge forse non troppo bene. Da quelle parti c'è Donnaruma che la spinge in porta.

Nella ripresa ci sono da registrare un paio di conclusioni di Donnarumma e Partipilo, un'altra di Olivieri su cui è bravo Iannarilli e nulla più. Tanto basta per consentire alla Ternana di vincere il derby in casa dopo 15 anni.

TERNANA-PERUGIA 1-0

MARCATORI: pt 36’ Donnarumma

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Capuano, Celli; Defendi, Agazzi, Proietti, Palumbo (34’ st Paghera), Martella (34’ st Ghiringhelli); Partipilo (42’st Mazzocchi), Donnarumma (28’ st Pettinari). A disp. Krapikas, Ndir, Furlan, Capone, Rovaglia, Peralta, Boben, Mazza. All. Lucarelli

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Curado (38’ st Beghetto) Dell'Orco; Ferrarini (19’ st Carretta), Kouan (28’ st De Luca), Burrai, Lisi (28’ st Falzerano); Santoro (19’ st Segre); Matos, Olivieri. A disp.: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Ghion, D'Urso, Zanandrea, Sgarbi. All. Alvini

ARBITRO: Massa d'Imperia

NOTE: spettatori 10.354 (372 ospiti) per un incasso di euro 131.742 euro. Ammoniti Proietti Kouan e Iannarilli per comportamento non regolamentare, Santoro e Curado per proteste, Palumbo Rosi e Pagheraper gioco falloso. Angoli 4 a 2 per la Ternana. Prima della partita Cristiano Lucarelli ha ricevuto la Panchina d’oro. Recupero tempo pt 1’, Recupero st 4’