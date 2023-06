Martedì 13 Giugno 2023, 09:31

TERNI E' tornata a scorrere l'acqua nella Fontana dello Zodiaco. La riapertura del flusso sarebbe stata determinata dalla necessità di preservare i mosaici stessi dal sole e dagli agenti atmosferici che li danneggerebbero in assenza dell'acqua. Riaperto anche il flusso che proviene dal castello. Mercoledì scorso l'amministrazione comunale aveva deciso lo stop della fontana dopo la comparsa di rivoli marroni dal castello e sulle colonne, che lo sorreggono, all'altezza del livello che l'acqua raggiunge nel catino e dopo che lo stesso manufatto ha mostrato segni di "spellatura".

In questi giorni si è parlato della presenza di ruggine, ma secondo alcuni tecnici quei rivoli potrebbero essere l'effetto di sporcizia sollevata dalla strada, degli agenti atmosferici e di sostanze che, sulla base di indicazioni ben precise, vengono utilizzate periodicamente per preservare la fontana. Del resto sullo stato del manufatto e sulle cause, lo stesso vicesindaco Riccardo Corridore è apparso cauto parlando di «versioni discordanti» e di mancanza di «riscontri nell'immediato». Rispetto all'intenzione del Comune di rivolgersi in tribunale, Corridore ha chiarito che «se le relazioni degli uffici accerteranno eventuali responsabilità è un conto, ma se ci saranno ancora dei dubbi, si farà un accertamento tecnico preventivo in tribunale che, essendo un procedimento speciale, è rapido e durerà 2 o 3 mesi. Questo ha chiarito non significa che la fontana resterà chiusa per tutto questo tempo: potrà essere riaperta e richiusa per l'accertamento ma è fondamentale non mutare lo stato dei luoghi».A tal proposito il vicesindaco chiarisce che il Comune in questo momento non può effettuare alcun intervento. «Se intervenissimo immediatamente ha aggiunto e ci fossero stati dei vizi durante il restauro, andremmo ad alterare lo stato dei luoghi e diventerebbe difficile poi accertare eventuali responsabilità». Sulla fontana, chiarisce comunque che «ci sono dei grossi problemi: è da capire quali sono le cause. Oggi mi viene detto che bisogna fare una manutenzione annuale di 40mila euro e mi sembra eccessivo». Intanto il sindaco Bandecchi annuncia il pugno duro contro l'uomo che si è pulito le scarpe nella fontana. «Applicheremo il massimo della multa possibile» ha detto. E avverte: «chi sputa così sulla cosa pubblica e pensa anche di prenderci in giro, passerà dei guai seri». Intanto procedono i lavori di riqualificazione funzionale della fontana dei Due fiumi, Nera e Velino, di piazza del Duomo. Il Comune ha autorizzato il contratto di subappalto tra l'Asm, affidataria dei lavori, e la ditta Bossi Renato per la parte relativa agli interventi edilizi. Si tratta di lavori per poco più di 20mila euro. Il piano di recupero nel complesso prevede, tra l'altro, un trattamento biocida preliminare, la pulitura della superficie mediante nebulizzazione, il consolidamento e la ricostruzione plastica degli elementi mancanti, nuove stuccature con rimozione di non più idonee alla conservazione del manufatto, trattamento protettivo finale.Monica Di Lecce