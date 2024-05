Martedì 28 Maggio 2024, 19:15

TERNI - Da questa settimana anche gli agenti della polizia ferroviaria di Terni ed Orvieto potranno svolgere il proprio servizio sui treni e nelle stazioni avendo in dotazione il taser, la pistola ad impulsi elettrici che è un efficace deterrente rispetto a tanti rischi di aggressione a danno sia dei viaggiatori che degli stessi operatori di polizia.

Nei mesi scorsi la segreteria provinciale di Terni della Federazione Sindacale di Polizia, una delle organizzazioni maggiormente rappresentative sia a livello nazionale che provinciale, era intervenuta segnalando agli organi competenti la necessità di dotare del taser anche il personale della polizia ferroviaria che ogni giorno deve confrontarsi con persone che mettono a rischio la sicurezza di cittadini e forze dell'ordine.

"Dopo i nostri interventi - dice il segretario generale provinciale dell’Fsp Vittorio Mari - il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inviato a Terni ed Orvieto i taser per la polfer e la scorsa settimana si è svolto il corso di formazione necessario alla consegna al personale della pistola ad impulsi elettrici. Durante il corso - aggiunge Mari - è stato formato anche personale della questura di Terni e del commissariato di Orvieto che già da tempo hanno in dotazione questi strumenti e ciò consentirà anche per questi uffici una maggiore copertura del servizio".