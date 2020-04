In alcuni distributori della città hanno dovuto mettere un cartello per specificarne l'uso "guanti per il rifornimento", in altri hanno capito che sarebbe stato inutile, e purtroppo hanno avuto ragione. Da quando il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha firmato l'ordinanza sindacale con la quale obbliga i ternani ad indossare guanti e mascherine, i distributori di benzina sono stati presi d'assalto. Ovviamente non per fare il pieno di benzina o gasolio alla macchina, ma per prendere i guanti dagli appositi distributori. Quelli che solitamente si utilizzavano, regolarmente prima dell'emergenza Covid-19, per tener la pompa senza oliarsi le mani durante il rifornimento. Ma ora c'è chi va nei distributori per fare il pieno sì, ma di guanti, nel senso che ne porta via a pacchi, senza nemmeno la fatica di mettere un litro di benzina. Ultimo aggiornamento: 13:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA