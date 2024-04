Benzina, prezzi alle stelle: allarme tra i consumatori

I prezzi della benzina in Italia superano nuovamente laal litro sulle autostrade, segnala Assoutenti. Nonostante il ritardo nella comunicazione dei prezzi al Ministero da parte di molti impianti, è emerso che la benzina ha raggiunto i 2,4 euro al litro in modalità servito su alcune tratte autostradali, con picchi di 2,539 euro al litro sulla A1 Milano-Napoli e sulla A21 Torino-Piacenza., ma rischiano di innescare rincari a cascata sui prezzi dei prodotti trasportati, inclusi gli alimentari, dato che l'88% delle merci in Italia viaggia su strada.