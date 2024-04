Come ottenere il Bonus Benzina 2024: guida completa ai requisiti e alla domanda

È ufficiale: dal 1° aprile è possibile fare domanda per il Bonus Benzina 2024, con un rimborso fino a 200 euro! Se hai consumato gasolio tra il 1° gennaio e il 31 marzo di quest'anno, hai tempo fino al 30 aprile per presentare la tua dichiarazione di rimborso. L'Agenzia delle dogane e Monopoli ha annunciato i dettagli, per saperne di più