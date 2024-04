Prezzo benzina, su ogni litro 1,017 euro sono tasse

In Italia, il 56,4% del prezzo della benzina acquistata dagli automobilisti è costituito da tasse, pari a 1,071 euro per litro. Questo dato emerge da uno studio del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha confrontato la tassazione sui carburanti tra Italia e resto d'Europa. Secondo l'analisi, l'Italia ha un livello di tassazione superiore alla media europea, che si attesta al 52,47% per la benzina e al 47,22% per il gasolio. Di conseguenza, gli italiani pagano dai 12 ai 14 centesimi di euro in più per litro rispetto agli altri europei. Attualmente, le entrate statali derivanti dalla tassazione sui carburanti ammontano a circa 3,2 miliardi di euro al mese, contribuendo significativamente al bilancio statale, ma con potenziali effetti negativi sull'economia nazionale a causa della riduzione dei consumi. A Roma troppe automobili, la metà ha più di 10 anni. Le zone con più vetture: Aurelio, Garbatella, Eur e Ostia