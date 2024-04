Martedì 9 Aprile 2024, 07:00

Prezzi dei carburanti sull’ottovolante in Umbria. Dopo sei mesi di precaria stabilità dei prezzi, ora il rifornimento alle pompe di benzina si fa più caro, anche se con alcune eccezioni, e tutto in una regione che conta complessivamente 426 distributori di carburante di varie compagnie. Per ora, il record del prezzo più caro alla pompa self service lo detiene un distributore No logo di Marsciano, nel perugino, dove la benzina ha toccato quota 2,299 euro al litro; segue a ruota l’Esso di Giove Ovest, in piena autostrada, che tocca i 2,089 euro al litro sempre di benzina, Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia, quella dei prezzi meno cari: in questo caso, a battere il primato dello sconto è il distributore Eni di via Lessini, a Terni, dove la benzina è venduta a 1,789 euro al litro. E scatta la caccia al pieno con lo sconto, con i prezzi medi registrati dall’Osservatorio del Ministero delle imprese e made in Italy che si sono attestati al litro in Umbria a 1,905 euro per la benzina, a 1,810 euro per il gasolio, a 0,721 euro per il Gpl e 1,200 per il metano. Prezzi che si riferiscono alla modalità self service, che potrebbero variare nei prossimi giorni in seguito alle comunicazioni degli esercenti. Ma prezzi medi non vuol dire prezzi fissi: infatti, dai dati disponibili nel portale ufficiale dell’Osservatorioprezzi carburanti si può delineare una prima classifica di chi propone i prezzi più bassi e di chi quelli più alti che, come detto, potrebbero subire variazioni da un giorno all’altro anche in base alle oscillazioni del prezzo del petrolio. Osservatorio dal quale emergono le differenze di prezzo da un distributore all’altro, con i dati aggiornati tra ieri mattina e fine marzo: se si prende in considerazione solo il prezzo della benzina (il gasolio, di norma, è leggermente più basso ovunque), a Perugia, che conta 79 impianti sparsi tra città e periferia, i distributori meno cari sono l’Is Pit Stop sulla statale che porta a Valfabbrica e quello di San Martino in Campo, dove la benzina a self service viene venduta a 1,839 euro al litro; quello più caro è invece l’Ip di via Manzoni, a Ponte San Giovanni, con il prezzo che tocca 1,969 euro al litro. A Foligno, dove sono presenti 23 distributori, la benzina meno cara è all’Icm Foligno Nord (1,868 euro al litro), quella più cara, invece, al benzinaio Esso di via Firenze (1,939 euro), mentre a Spoleto (che ha 22 impianti) all’Ip di viale Martiri della Resistenza la benzina tocca quota 1,819 euro al litro; al Q8, invece, questa raggiunge 1,934 euro al litro. Sempre in provincia di Perugia il distributore di Gubbio meno caro (che conta in tutto 12 impianti) è un No logo in località S.Anna (1,837 euro); quello più caro risulta essere l’Eni di via dell’Assino, con la benzina a quota 1,929 euro sempre al litro; a Città di Castello (con 20 impianti totali) l’Icm di via Trento fa pagare la benzina 1,888 euro al litro, mentre l’Ip nella statale 3 bis tiberina propone il carburante a 1,969 euro al litro. Infine, tra le altre località, Castiglione del Lago (con 10 impianti) vede il prezzo più basso (1,858 euro) al distributore Oil Italia di via Indipendenza; quello più alto si trova all’Ip di via Piemonte (1,949 euro). Norcia (con 3 impianti) vede l’Esso di via della Stazione con il prezzo più basso (1,929 euro) e l’Ip sempre di via della Stazione a 1,939 euro al litro con il prezzo più alto. Occhi puntati anche sulla provincia di Terni: qui, ad esempio, la cittadina ternana (che conta 42 distributori in tutto) segna il record del prezzo regionale più basso, con il distributore Eni di via Lessini che fa pagare la benzina a 1,789 euro al litro; il No logo di via Narni, invece, è il distributore con il prezzo più alto anche se non dell’Umbria (1,899 euro al litro). Ad Orvieto, con 16 impianti in tutto il territorio, il Q8 di via Livenza vende la benzina con il sistema self service a 1,839 euro al litro, mentre quello di via dell’Arcone raggiunge quota 1,929 euro al litro; a Narni (che vede 12 distributori in tutto), invece, il prezzo più basso si trova all’Ip di via Tuderte (1,848 euro al litro) e quello più alto si trova alla Esso nella Strada umbro-laziale, con la benzina che raggiunge quota 1,919 al litro.