Mercoledì 27 Settembre 2023, 07:15

Un danno per tutti e in primis per i tifosi. Era nell’aria, visti i precedenti (Foggia, Ascoli): il Giudice ha comminato un turno di squalifica alla curva Nord a causa delle fiamme provocate dal lancio di un fumogeno dal settore ospiti occupato dai perugini all’11’ della partita di sabato al Neri di Rimini, incendio di un materassino del salto in alto che ha provocato la sospensione della gara per 11’ e che ha richiesto la chiamata e l’intervento dei vigili del fuoco, la cui presenza per legge non è obbligatoria negli impianti all’aperto con capienza inferiore alle 10.000 unità. La Nord resterà chiusa non domenica prossima nella sfida contro il Sestri Levante ma nella gara casalinga successiva, quella con la Torres attuale capolista in calendario il 15 ottobre, “al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative”. Nel dispositivo si parla non solo di “incendio che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione”, ma anche di “esalazioni tossiche in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all’interno dello stadio); le predette esalazioni causavano problemi respiratori al Dge e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino”. Ancora: “Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino; (…) delibera di sanzionare la Società Perugia con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord privo di spettatori e con l’irrogazione di euro 1.000,00 di ammenda”. Per la cronaca il Rimini è stato sanzionato di 800 euro per il lancio di due petardi da parte dei suoi tifosi. Contro la Torres gli unici settori aperti ai tifosi saranno dunque la curva Sud (ospiti) e la Tribuna Ovest, la cui capienza è notoriamente ridotta a circa 3500 posti per motivi di sicurezza. Un bel problema soprattutto per gli abbonati di curva Nord, che per entrare alla partita del 15 ottobre potrebbero essere costretti a fare il biglietto di tribuna pagando in pratica due volte. Quanto alla squalifica, molto difficilmente la società – a sua volta danneggiata dal mancato incasso, oltre che dall’ammenda –farà ricorso poiché non ci sarebbe la possibilità di una riduzione (ci sarebbe stata con due turni di stop) e inesistenti sarebbero le possibilità di accoglimento.

NOTIZIARIO

Ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio per i grifoni, al gran completo agli ordini di Baldini, compresi Furlan e Bezziccheri, recuperati, e Paz che ha lavorato a parte ma tenterà di farcela ad esserci contro il Sestri Levante. Oggi seduta al mattino.