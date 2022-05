Cassino, perde il controllo della sua auto e finisce fuori strada

A meno di due settimane dell'incidente verificatosi alla metà del mese di maggio e che aveva visto coinvolte tre vetture, una delle quali con dei bambini all'interno, oggi si è verificato l'ennesimo incidente invia Appia. Questa volta la vettura coinvolta è una sola: una Fiat Punto guidata da una donna. In quella che ormai è stata ribattezzata la "maledetta e solita curva", visto l'elevato numeroi di incidenti, la donna ha perso il controllo dell'auto probabilemnte scivolnado a causa dell'asfalto reso viscido da una perdita idrica ed è finita fuori strada. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassino. Non si è invece reso necessario l'intervento dei soccorsi del 118: la donna non ha riportato ferite. Sull'arteria che collega Cassino e Rocca D'Evandro si contano ormai in media due incidenti al mese: così è stato anche per il mese di maggio!