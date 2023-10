Martedì 31 Ottobre 2023, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:34

Ennesimo raid notturno in tre scuole della città. Anche stavolta sono state prese d'assalto le macchinette che distribuiscono snack e bevande. Come era successo nei giorni scorsi il bottino è soltanto di pochi euro ma i danni lasciati nelle scuole prese di mira sono consistenti. Di nuovo violato nella notte tra domenica e ieri l'istituto tecnico tecnologico "Allievi-Sangallo" di via Battisti, dove pochi giorni fa ignoti avevano scassinato tre distributori automatici che ragazzi e docenti utilizzano per prendere le colazioni.

La notte scorsa i ladri sono entrati dalla via adiacente il palazzetto dello sport utilizzando la porta con le maniglie antipanico. Una volta dentro si sono messi all'opera in tutta tranquillità. Hanno avuto il tempo di sfasciare tre macchinette, una per piano, a caccia di soldi.Il bottino questa volta è stato ancora più magro perché dopo il recente raid, ogni sera i distributori automatici vengono svuotati del denaro che contengono. «Ormai non trovano più nulla.Questi episodi che si ripetono sembrano più atti vandalici che furti veri e propri - dice Cinzia Fabrizi, la dirigente scolastica dell'istituto tecnico tecnologico "Allievi-Sangallo". Speriamo che riescano a beccare gli autori dell'ennesimo raid e le condizioni ci sono tutte in quanto il nostro istituto è sorvegliato dalle telecamere». Sul posto ieri mattina sono giunti i carabinieri di Terni che ora, come avvenuto nei giorni scorsi dopo l'irruzione all'Itis, stanno visionando le immagini registrate dall'impianto di sorveglianza della scuola di via Battisti. E che stanno indagando a ritmo serrato anche sugli altri due episodi che sono andati in scena nelle stesse ore nelle scuole elementari Matteotti e Teofoli. In entrambe le scuole è andata in scena la caccia ai soldi dei distributori automatici.Alla Matteotti i ladri hanno portato via anche un computer. Gli investigatori dell'arma, al lavoro sugli altri episodi analoghi che sono stati messi a segno nell'ultimo mese e mezzo in diverse scuole della città, ipotizzano che l'assalto alle macchinette che distribuiscono bevande e snack sia opera della stessa mano.Uno dei furti con scasso di distributori automatici è andato in scena di recente anche al Cfp di Pentima.