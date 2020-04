Anche lo storico Franco Cardini partecipa alla Corsa all'Anello virtuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Convegno sulle Compagnie di Ventura doveva essere il punto forte del panorama culturale della Corsa all’Anello di Narni. La data prevista era stata fissata nel due maggio, sabato prossimo: era stata assicurata pure la presenza di Franco Cardini, star televisiva, medievista eccelso. Ma il professore fiorentino non è voluto mancare comunque all’appuntamento ed ha inviato un video, che parla proprio della festa di Narni, del medioevo in Umbria e di tutto quello che ha rappresentato. Il trait-d’union di questa collaborazione è stato Marco Matticari, il coordinatore di queste iniziative culturali per conto dell’Ente Corsa. “Ci ha fatto molto piacere che Franco Cardini abbia inviato questo contributo video, che sarà messo in video probabilmente proprio il due maggio. E’ stato un segno di grande amicizia”. Proprio quel giorno, il convegno sarà comunque presentato in videoconferenza con la presenza della professoressa dell’Università di Perugia, Maria Grazia Nico Ottaviani, anch’essa esperta del periodo, per tratteggiare l’argomento, dando un arrivederci a quando sarà possibile avere una presenza vera a Narni. Dice ancora Matticari: “Mi sembra rilevante che la Corsa all'Anello sia la prima delle rievocazioni storiche a mettere in campo una piattaforma on line così ricca di contenuti, non potendo purtroppo fare altro”.