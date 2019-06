Foligno, vinse la prima Quintanella di San Giovanni Profiamma nel 1979 e dopo 40 anni si concede il bis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Da quaranta anni dalla parte dei bambini. E’ la Quintanella di San Giovanni Profiamma che proprio quest’anno, con una edizione particolarissima festeggia i suoi primi 40 anni. Domenica è andata in scena la Quintanella dei Big che, con i cavalieri di 4 decenni che si sono sfidati al Campo de li Giochi, ha aperto ufficialmente il programma degli appuntamenti. La Quintanella dei Big è stata vinta dal rione Casebasse con i cavalieri Andrea e Matteo Scarponi e Gianni Tamburo. Quest’ultimo è il campione che ha vinto la prima edizione dlela Quintanella nel 1979 e dopo 40 anni ha ribadito il primato. Il palio conquistato dal Casebasse è stato dipinto da una ex dama della Quintanella, Ilaria Filippucci. Alla manifestazione del 40ennale hanno preso parte 24 ex cavalieri di Quintanella, 3 per ciascun rione. Come sempre non sono mancate la tradzionale gara del dolce, i gichi dei rioni e il contest musicale dedicato ai giovani. Il programma prosegue sabato alle 18, quando aprirà i battenti il “Mercato prodotti locali” che sarà accolto negli spazi degli impianti sportivi, quindi Corteo delle Rappresentanze Rionali, che prenderà le mosse dal piazzale limitrofo a via Carlo Alberto Dalla Chiesa e quindi ingresso al Campo de li Giochi. Quindi si passerà alla quarantesima Giostra della Quintanella di San Giovanni Profiamma al Campo de li Giochi dove interverranno anche gli Sbandieratori e Musici Città di Foligno. Alle 20 apriranno gli stand gastronomici. A sfidarsi nella Quintanella, che si corre in bicicletta, saranno i rioni: Cimabue (priore Federico Belloco, cavaliere Alberto Silvestroni, dama Rebecca Caputi), San Girolamo (priore Eleonora Grasso, cavaliere Riccardo Martelli, dama Federica Nuzzolo), Turri (priore Maria Neculau, cavaliere Elia Locci, dama Valeria Franquillo), Colle (priore Leonardo Belloco, cavaliere Cristian Dionigi, dama Paola Belloco), Casebasse (priore Laura Cordiali, cavaliere Giorgio Bosi, dama Stella Habili), Mulino (priore Martina Mirti, cavaliere Tommaso Ottaviani, dama Eva Pietraccini), Fosso Treggiano (priore Agnese Monarca, cavaliere Riccardo Franquillio, dama Angelica Stefanetti), Mazzante (priore Elisa Carletti, cavaliere Edoardo Magrutti, dama Camilla Gubbini). Gli otto cavalieri ufficiali cercheran- no di portare a casa l’ambito palio di Giostra quest’anno dipinto da Francesca Filippini. Si passa, quindi, a domenica 23, ore 18, con la Solennità del Corpus Domini e la festa in parrocchia. «Vi aspettiamo numerosi - spiegano gli organizzatori della Quintanella - a questo evento giocoso realizzato solo ed esclusivamente per l’amore che abbiamo per la comunità di San Giovanni Profiamma. Ogni anno è sempre più difficile trovare persone che dedichino un pò del loro tempo a questo evento per bambini. Siamo tutti presi dal mondo che ci circonda, sempre impegnatissimi. Ci sfugge a volte capire che donare è meglio che ricevere. Donare tempo alla gioia di un bambino e alla comunità a cui apparteniamo riempie il cuore. Fidatevi. Buona Quintanella a tutti»