Foligno, la Ciclostorica “La Francescana” compie 10 anni. Luca Radi: «Noi difensori delle strade bianche»

FOLIGNO - La Ciclostorica “La Francescana” compie 10 anni e si prepara a dar vita ad una edizione ancor più importante. Ad svelare i primi particolari è Luca Radi, presidente de “La Francescana”. “Dieci anni fa – racconta – siamo partiti con 90 iscritti che sono cresciuti arrivando lo scorso anno a quota mille. E anche per l’edizione di quest’anno le richieste fino ad ora arrivate sono numericamente importanti. Ma al di la dei numeri, che sono pure importanti, ciò che è per noi primario è lo sviluppo del cicloturismo in Umbria. E se poi il Cuore Verde d’Italia viene attraversato con bici d’epoca prodotte fino al 1984 tutto diventa ancora più bello. La Francescana andrà in scena a settembre nelle giornate del 20, 21 e 22 e ad oggi abbiamo già la richiesta di partecipazione di un gruppo di cicloturisti che arriveranno dal Brasile per festeggiare il decennale. Stiamo definendo – prosegue – i dettagli del programma e l’altra cosa importante è che quest’anno, per giungere al pieno completamento nel 2025, si va avanti anche col progetto del percorso permanente. Stiamo inoltre lavorando ad un progetto che parte da Foligno ma che riguarda l’intera Umbria dedicato alla conservazione e valorizzazione delle strade bianche. I cicloturisti non cercano l’asfalto, ma vogliono scoprire i luoghi percorrendo le strade bianche. Vogliamo inoltre procedere alla ulteriore valorizzazione del velodromo del Parco dei Canapè un anello di fine Ottocento, che è uno dei più antichi d’Europa ancora – conclude Radi - completamente fruibile”.

E tra i percorsi permanenti percorribili c’è “La Valle Umbra2 che si snoda lungo 165 chilometri. “Un tracciato – spiegano da La Francescana - percorribile in un solo giorno o, a tappe, in più giorni per meglio apprezzare l’offerta paesaggistica, culturale, enogastromica. Il percorso lungo attraversa i territori di 12 Comuni: Assisi, Bevagna Cannara, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi e conduce il cicloturista fino all’interno dei centri storici di questi meravigliosi borghi. L’intento è quello di far vivere al cicloturista non solo l’aspetto naturalistico dell’Umbria, cuore ciclistico d’Italia, ma anche le bellezze storiche ed artistiche”. A settembre, quando andrà in scena “La Francescana” si potranno affrontare tre percorsi: un breve da 33 chilometri, uno medio da 53 chilometri e uno lungo da 70 chilometri. E come sempre a prende parte all’evento ci saranno bici storiche tra cui alcuni esemplari francesi di fine Ottocento e molto altro coni ciclisti che, come da regolamento, dovranno indossare abbigliamento dell’epoca della bicicletta con cui si presentano.