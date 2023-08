Foligno, scocca l’ora dell’Airshow con le Frecce Tricolori: ecco orari e regole da rispettare. Aeroporto aperto dalle 12.30

FOLIGNO – Domenica è il giorno del “Foligno Airshow”. Dopo le prove generali di sabato, la giornata di domenica vedrà l’accesso del pubblico all’aerea aeroportuale, a partire dalle ore 12,30 ed avverrà su due varchi: un primo varco pedonale, coincidente con l’ingresso dell’aeroporto ed un secondo varco di accesso a circa 300 metri dall’ingresso pedonale, al termine di via Cagliari riservato all’accesso delle autovetture che potranno sostare nelle aree di parcheggio delimitate all’interno dell’aerostazione con una capienza massima di 780 posti auto, di cui una parte riservata ai veicoli in uso ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sulle intersezioni interessate e nelle aree di sosta individuate, saranno presenti agenti di polizia municipale e volontari della protezione civile che daranno specifiche informazioni e indicazioni che i visitatori dovranno seguire. Lungo la via Cagliari verranno effettuati i controlli dei veicoli diretti all’interno dell’aeroporto e saranno presenti addetti che forniranno specifiche informazioni in merito ai controlli. Al completamento dei posti auto disponibili all’interno dell’aeroporto, verranno attivati nella giornata di domenica 6 agosto, in previsione della rilevante affluenza di spettatori, in sequenza i parcheggi nelle vie e località evidenziate nelle cartine e più specificatamente: via Parma - via dei Portoni - Lungo strada Teverone - Via Casavecchie.

Per motivi di sicurezza, è vietato l’accesso all’area aeroportuale con i seguenti oggetti: contenitori di vetro e/o metallici per bevande; introduzione di animali domestici e/o da compagnia (es. i cani); introduzione ed uso di Sapr (Droni) anche di tipo ludico; racchette da passeggio; cavalletti per macchine fotografiche ed altri analoghi oggetti, salvo autorizzati; biciclette, monopattini, giocattoli e apparecchi a controllo remoto; caschi e/o borse portacaschi; artifizi pirotecnici, liquidi e sostanze infiammabili, e spray di libera vendita al peperoncino; ombrelloni. La manifestazione alle ore 15 di domenica . L’accesso abusivo del pubblico alle zone sterrate ed ai fondi ove vige il divieto di ingresso evidenziato con apposita segnaletica e delimitazione fisica o il verificarsi di assembramenti vietati nei suddetti luoghi, comporterà la sospensione della manifestazione di volo.