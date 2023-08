Foligno, arrivano le Frecce Tricolori: domenica cambia la viabilità all'aeroporto. Ecco la mappa dei parcheggi, gli orari d'accesso e i divieti per l'Airshow

FOLIGNO - Arrivano le Frecce Tricolori e per il “Foligno Airshow”, scattano provvedimenti viabilità per domenica 6 agosto. Sono questi i principali provvedimenti adottati per domenica 6 agosto in materia di viabilità in occasione della manifestazione “Foligno Airshow” che si concluderà con l’esibizione delle Frecce Tricolori all’aeroporto di Foligno: Via Cagliari: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Cagliari → via Tamburini → uscita in via Santocchia ed istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati; via Intermezzi: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Napoli → via Intermezzi → via Parma → via Bologna → via Sterpete → via Casevecchie con possibilità di sosta su un lato ove consentito; via Parma: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Bologna → via Sterpete → via Casevecchie con possibilità di sosta su un lato ove consentito; via Bologna: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Sterpete → via Casevecchie con possibilità di sosta su un lato ove consentito; via Sterpete: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Sterpete → via Casevecchie; via Casevecchie: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Casevecchie → strada lungo “Teverone” con possibilità di sosta su un lato ove consentito; via Portoni: istituzione del senso unico di marcia con direzione zona industriale S.Eraclio → via Casevecchie con possibilità di sosta su un lato ove consentito; Strada lungo Teverone: istituzione del senso unico di marcia con direzione via Casevecchie → Torre di Montefalco con possibilità di sosta su un lato ove consentito. All'interno dell'aeroporto, con possibilità di accesso per il pubblico dalle ore 12.30, sono disponibili 780 posti auto, di cui una parte riservata ai veicoli in uso ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione, fino ad esaurimento della capienza. A seguire verranno attivati in sequenza i parcheggi dello step 1, ad esaurimento della capienza lo step 2 e lo step 3. Sui punti saranno presenti agenti di polizia municipale e volontari della protezione civile che daranno specifiche informazioni e indicazioni che i visitatori dovranno seguire. Non si potrà accedere alle zone sterrate e ai fondi ove vige il divieto di ingresso con apposita segnaletica in quanto in caso di assembramenti vietati in questi luoghi potrà essere sospesa la manifestazione di volo.