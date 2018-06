Foligno, ladro acrobata tenta in furto e viene individuato e denunciato dalla Polizia Ferroviaria

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Tenta di rubare arrampicandosi ma viene individuato e denunciato dalla Plfer di Foligno. E’ il risultato dell’ultima attività di repressione messa in atto dagli agenti della Polizia Ferroviaria della Sezione di Foligno, guidata dal comandante Alessandro D'Antoni. Nei giorni scorsi un 25enne cittadino magrebino, residente nel comprensorio di Foligno, ha cercato di introdursi all’interno di un edificio presente nell’area ferroviaria arrampicandosi al primo piano. Il rumore causato dal tentativo di rompere il vetro di una finestra, per introdursi all’interno, ha subito allertato gli occupanti dello stabile. Visto l’accorrere dei vicini la persona si è data alla fuga in bicicletta, urtando e danneggiando una autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Gli immediati accertamenti degli investigatori della Polfer hanno in breve tempo permesso di individuare il sospettato: compiutamente identificato è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato.

Venerd├Č 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:30



