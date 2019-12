Foligno, festa grande per Babbo Natale arrivato sul treno a vapore. Raccolti doni per i bambini in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un pomeriggio di grande solidarietà è andato in scena domenica alla stazione ferroviaria di Foligno. Per il quarto anno consecutivo, infatti, in centinaia tra bambini ed adulti hanno risposto presente all’appello lanciato dalla Caritas Diocesana di Foligno e dalla polizia ferroviaria a favore dei bimbi più bisognosi. Accolti dall’entusiasmo di Loretta Bonamente, che ha curato l’iniziativa “Il mantello di Babbo Natale”, e accompagnati dalla musica del Gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Foligno”, tantissime famiglie hanno atteso sul primo binario della stazione l’arrivo della locomotiva a vapore e di Babbo Natale, a cui i più piccoli hanno poi consegnato i doni per i bambini meno fortunati. Centinaia quelli raccolti, grazie al grande cuore di un’intera comunità che anche questa volta non ha fatto mancare il proprio supporto all’evento. Un evento nato per educare i più piccoli alla carità e che ha riscosso, come detto, un grande successo. Sceso dal treno, Babbo Natale ha accolto i bambini nella sala d’aspetto della stazione, accuratamente addobbata per l’occasione. Presente anche il personale di Trenitalia, che ha fatto dono ai più piccoli di gadget realizzati con carta riciclata. E lì, tra foto e sorrisi, i bambini hanno incontrato Babbo Natale per poi dirigersi tutti insieme verso largo Carducci, a piedi del grande albero di Natale, partecipando ad una divertente e singolare caccia al tesoro per aiutarlo a ritrovare i pezzi del suo prezioso mantello. Insomma, un pomeriggio di grandi emozioni, frutto di un lavoro di squadra che ha visto in prima fila - oltre alla Caritas, alla Diocesi, alla Pollizia Ferroviariar e Trenitalia, anche Fondazione Fs, Associazione Turno C, Rfi e Dlf. A patrocinare l’iniziativa, poi, Caritas Italiana e per la prima volta il Comune di Foligno.