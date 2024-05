Narni, perseguita la ex fidanzata. Trentenne finisce ai domiciliari

NARNI Perseguita la ex e pesta l'amico che la riaccompagna a casa. Trentenne finisce ai domiciliari.

Una vicenda fatta di violenza, pedinamenti, telefonate minatorie. Alla fine, una ventiquattrenne di origini straniere ma residente in zona non ce l'ha fatta più e a fine aprile 2024 ha sporto denuncia nei confronti dell'ex fidanzato.

Dal racconto della donna è emerso un quadro a tinte fosche.

Dopo la fine della relazione, lui, con precedenti per gli stessi reati, aveva iniziato a perseguitarla.

Messaggi telefonici e pedinamenti, appostamenti vicino alla casa di lei, erano all'ordine del giorno.

In un'occasione, l'uomo aveva anche preso a pugni un ventisettenne, amico della ex, che l'aveva riaccompagnata a casa proprio per accertarsi che ci arrivasse incolume.

Settimane terribili che avevano ridotto la giovane a cambiare le proprie abitudini, in uno stato d'ansia e terrore continuo. Da lì la decisione di rivolgersi ai carabinieri.

A seguito delle indagini, condotte nell'ambito del "codice rosso", il gip del tribunale di Terni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Narni. Il trentenne è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.