Via al Calendimaggio, Parte de Sotto vince i giochi e Chiara Fabbri è la regina

ASSISI - Ieri pomeriggio poco dopo le 19,30 è stata eletta Madonna Primavera. In virtù della vittoria di Parte de Sotto nei giochi medievali regina del Calendimaggio è stata proclamata Chiara Fabbri abbinata al balestriere Fabio Passeri. L’elezione è avvenuta, dopo le sfilate dei cortei delle Parti, a seguito di tre gare di forza ed abilità fra rappresentanti di Parte de Sopra e Parte de Sotto: il tiro della fune, la corsa con le tregge e il tiro con la balestra. Sotto ha vinto nella gara del tiro con la balestra e del tiro alla fune, mentre Sopra si è imposta nella corsa con le tregge. Nel pomeriggio la Magnifica Parte de Sotto era salita in piazza del Comune presentando fiera ed orgogliosa le sue cinque fanciulle candidate all’elezione di Madonna Primavera: Milena Bocchini, Chiara Fabbri, Matilde Fiorucci, Martina Santarelli e Maddalena Simonelli. La Nobilissima Parte de Sopra era scesa in pazza del Comune altrettanto fiera ed orgogliosa con le sue cinque candidate: Elisa Benvenuto, Viola Frascarelli, Caterina Roberti, Maria Sophia Sensi e Teresa Angelica Settimi. La Parte de Sotto, avendo vinto almeno due delle tre competizioni, ha potuto eleggere fra le sue cinque Madonne, la regina della Primavera. Ogni Madonna è stata abbinata, a sorte, ad un balestriere. Chiara Fabbri ha avuto la fortuna di essere stata abbinata al balestriere che ha totalizzato il punteggio più alto.

La Parte de Sotto eleggendo Madonna Primavera ha acquisito la possibilità di rappresentare per prima le scene nella prossima edizione del Calendimaggio. Si è chiusa così questa avvincente contesa tra la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra che in questi giorni si affrontano con cortei storici, rievocazioni di vita medievale e sfida canora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la proclamazione i cortei delle Parti delle parti hanno abbandonato la piazza. La Parte vincitrice ha preceduto quella sconfitta. Ieri sera nei vicoli di Parte de Sopra ha avuto luogo la rievocazione di vita medievale con scene, canti, danze, porchetta e vino. Per coloro che non erano in costume e non partecipavano attivamente alle scene è stato impossibile accedere ai vicoli. Hanno dovuto ripiegare in qualche piazza e slargo del rione per assistere ad alcuni momenti dello spettacolo. È stato possibile invece vedere la proiezione delle scene nelle taverne dell’ente Calendimaggio e nella sala dell’ex pinacoteca. Oggi pomeriggio dalle 16 in piazza del Comune si esibiranno gli Sbandieratori di Assisi cui seguirà lo spettacolo del Calendimaggio dei piccoli. I giovani partaioli de Sopra (vincitori dell’edizione dell’anno scorso) e de Sotto, si sfideranno nel tiro alla fune, nella corsa al sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e alla treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). Dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. La festa si concluderà domani con "La Sfida”: nel pomeriggio l’ingresso dei cortei storici e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara, la sera la sfida canora dopo la quale la giuria composta dalla storica Virtus Maria Zallot, dal regista Claudio Autelli e dal musicologo Sandro Cappelletto si ritirerà per decretare la Parte vincitrice.