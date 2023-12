Santa Rufina: Babbo Natale in visita agli ospiti della Rsa

RIETI - La Residenza Sanitaria Assistita di Santa Rufina è solita spalancare le sue porte nel periodo natalizio, per trascorrere ore liete e condividere momenti di gioia e serenità. Lo ha fatto, nel tempo complicato della pandemia ed è tornata a farlo anche ieri, accogliendo Babbo Natale e i suoi amici dell’associazione Rulli e Cantine, della Last Minute Ensemble e del Moto Club 97 Santa Rufina, che ha portato nella struttura tanti babbi Natale su moto d’epoca. Tra scambi di dolci e canzoni, tutti i presenti hanno gustato l’esperienza di stare insieme.

«La vita è un percorso alla ricerca di senso – ha commentato Sandro Angeletti, presidente dell’associazione Rulli e Cantine - Gli anziani lo spiegano e lo dimostrano nella geografia che segna mani e volti, dove gioie e dolori bene si identificano. Abbiamo deciso di far visita alle persone che, dopo anni di sacrifici tra lavoro e relazioni umane, ora sono a riposo.

Nella Rsa di Santa Rufina questa realtà è tangibile, ma noi abbiamo voluto sollecitare allegria o comunque presenza, vicinanza e conforto. Abbiamo suonato grazie ai bravissimi Last minute ensemble, ballato, gustato una merenda e salutato le persone che, per motivi di salute, non hanno avuto modo di scendere nel salone. Ci siamo lasciati con una promessa, quella di tornare prestissimo».

«La Soratte Due ringrazia tutti per la bellissima giornata vissuta, l’associazione Rulli e Cantine, il moto club 97 Santa Rufina, con l’arrivo di babbo Natale in motocicletta e la splendida musica di Last Minute Ensemble – ha commentato Maurizio Cappetta, socio della Soratte Due - Un appuntamento che si ripete da diversi anni, come voluto dall’amministratore Vincenzo Latini, mancato tre mesi fa e che consente a tutti di vivere qualche ora lieta, in un momento di grande umanità, fatto di sorrisi e canti di Natale».