Amelia, Arturo Fanelli Rizzo vince il campionato regionale di scacchi under 12

TERNI Arturo Fanelli Rizzo è il nuovo campione regionale di scacchi under 12. Una vittoria piena, 4 partite vinte e una patta, che consegnano a questo giovanissimo scacchista amerino il suo secondo titolo. «Quando sono arrivato al torneo - racconta lui stesso - avevo il mal di pancia, pensavo che avrei perso tutte le partite. Poi ho iniziato, la prima l'ho pareggiata, le altre le ho vinte ma non pensavo che avrei vinto il torneo. Alla fine, quando mi sono reso conto, sono stato felice». L'evento, organizzato dal circolo "Orlandi Furiosi" di Terni, ha raccolto oltre 60 ragazzi provenienti dai circoli di Terni, Amelia, Foligno, Perugia divisi per categoria (under 10, 12, 14, 16, 18). Più di centocinquanta partite, svolte sotto l'occhio vigile dell'arbitro Filip Marius Liviu, che hanno decretato i vincitori. Primo dell'under 10 Leonardo Brunori e per le ragazze Luce Castellari, under 14 Matteo Viti, under 16-18 Paolo Coch. Una passione, quella di Arturo per gli scacchi, nata in famiglia. A far scattare quel quid in più, la possibilità di giocare con gli amici in spazi condivisi e l'incontro con Sergio Rocchetti, il suo allenatore al circolo scacchi Amelia.

«Arturo sta sviluppando per gli scacchi una grande passione - racconta Rocchetti - e sta ottenendo ottimi risultati.

Un binomio perfetto per approfondire lo studio di questo gioco e affinare la tecnica». Parole supportate dai fatti. «Il torneo si è svolto la mattina - racconta Federico, papà di Arturo - il pomeriggio pensavo che Arturo fosse stanco, che volesse riposare». Invece niente del genere. «Sapeva che c'era un altro piccolo torneo - ha raccontato ancora - a cui tra l'altro partecipavano anche degli adulti. Ha voluto andare e giocare... ed è arrivato secondo. Quando siamo tornati a casa mi ha detto "Papà, oggi è stata una giornata gloriosa"».

Fra le sue mosse preferite, l'apertura italiana, perchè ci sono molte "trappole" come ha raccontato lui stesso in una precedente intervista. Insieme a lui, a giocarsi il titolo regionale nella categoria under 18, anche un altro amerino, Tiziano Harden. «Purtroppo - chiude Rocchetti - niente podio per lui, ma ha raggiunto comunque un buon piazzamento. In ogni caso, si era già qualificato (così come Arturo ndr) al campionato italiano giovanile di scacchi che si terrà a Montecatini in estate». Prossimo appuntamento sul territorio il torneo internazionale di scacchi città di Acquasparta organizzato dall'associazione amerina A gonfie vele all'interno di palazzo Cesi nei giorni del 10-11-12 maggio 2024. Quasi 100 giocatori provenienti da tutto il mondo, alcuni di fama internazionale.