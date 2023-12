Ragazzina implora Babbo Natale in una letterina: «Ti chiedo solo che la gente smetta di bullizzarmi»

Una commovente lettera a Babbo Natale scritta da una ragazzina nella quale viene espresso un solo desiderio: «Che le persone smettano di bullizzarmi». La piccola ha consegnato la letttera durante una festa domenica scorsa al Queen's Hotel di Cardenden, non lontano da Edimburgo in Scozia. L'hotel ha condiviso la storia sulla pagina Facebook, affermando: «Post un po' agrodolce qui. Abbiamo dibattuto se condividerlo o meno, ma pensiamo che ci sia un messaggio così importante per tutti noi. La nostra festa di Natale domenica scorsa è stata un grande successo, con tutti i piccoli che si divertivano con i giochi, buffet e incontrando Babbo Natale. Tuttavia, una piccola anima ha consegnato questa lettera e ci ha spezzato il cuore».

Le reazioni al post dell'hotel

Il post dell'hotel sui social media ha ricevuto molti messaggi di sostegno dai clienti.

Molti sono intervenuti per inviare regali alla bambina. La madre della ragazza ha risposto così: «Ciao a tutti, voglio ringraziare ognuno di voi per le vostre parole gentili e i vostri gesti generosi. Pensavamo fosse un'idea carina la letterina di nostra figlia, ma non sapevamo cosa ci fosse scritto. Ho sentito il cuore affondare quando ho letto cosa ha chiesto. Siamo consapevoli dei suoi sentimenti e del motivo per cui si sente così a scuola. Lei è stata felicissima anche di leggere i vostri bei commenti, sorrideva da un orecchio all'altro. È stata una bellissima sensazione mostrare quanto gentili possano essere le persone e ignorare quelle cattive. Grazie a tutti».

