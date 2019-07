Fiamme a due passi dalla strada, fumo visibile da chilometri. Vigili del fuoco in azione

FOLIGNO - «Correte c'è un incendio, il fumo è visibile a chilometri di distanza». e' scattato così, mercoledi poco dopo le 14, l'intervento di vigili dle fuoco in località Budino, nel Comune di Foligno. Gli uomini dle 115, intervenuti con due atobotti e due mezzi fuoristrada attrezzati per l'anticendio, hanno dovuto operare a lungo per avere ragione di un incendio - sulle cui cause sono in corso accertamenti - che ha aggredito alcune rotoballe di fienoestendendosi alle stoppie di un vasto terreno agricolo confinante con la strada principale. © RIPRODUZIONE RISERVATA