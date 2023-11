Cecchino ucraino uccide un soldato russo a 3,8 chilometri, distanza record in combattimento

Armi che non perdonano, sempre più potenti e precise. E uomini addestrati a usarle, in grado di resistere per sedici ore consecutive nella stessa posizione per tenere il nemico nel mirino. Questa combinazione ha fatto sì che un cecchino ucraino, tiratore scelto di una unità di specialisti, abbia ucciso un soldato russo avvistato a tre chilometri e 800 metri. È la massima distanza mai registrata in un combattimento, rende noto il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu).

L’azione

Secondo quanto riferito, il tiratore imbracciava un fucile personalizzato Lord of the Horizon e un video - poi pubblicato su X - ha ripreso l’azione: le immagini mostrano il soldato russo che cade diversi secondi dopo che l’uomo del Servizio di sicurezza ha premuto il grilletto e la paura dei suoi commilitoni che si trovavano nelle vicinanze. «Questo colpo è stato sparato da un ufficiale speciale del servizio di sicurezza con un fucile ucraino Volodar Obriyu», ha riferito il servizio stampa della Sbu in un comunicato diffuso poi da vari media di Kiev.

Velocità del suono

Lord of the Horizon è stato sviluppato e realizzato da Mayak, un produttore di armi ucraino, e con le munizioni adatte può sparare proiettili che viaggiano oltre la velocità del suono. In Iraq, nel 2017, un soldato canadese ha colpito un nemico a una distanza di 3.540 metri, mentre il 3 ottobre un video dal fronte ucraino mostra un cecchino che uccide un miliziano russo distante un chilometro e mezzo. Il filmato, girato attraverso i mirini dei fucili di precisione, mostra prima un soldato russo che viene eliminato dall’ucraino che imbracciava un’arma americana, quindi un suo compagno che cade a terra. Il capo delle forze di terra ucraine ha rimarcato che i cecchini hanno utilizzato un fucile Barrett MRAD 338, arma di precisione a ripetizione dotata di un caricatore da dieci colpi. Le immagini sono state diramate da Oleksandr Stanislavovych Syrskyi, comandante delle forze di terra ucraine, che ha annunciato: «Il gruppo “fantasma” della Brigata presidenziale separata ha ucciso due russi da una distanza di 1.500 metri». La Brigata in azione è intitolata a Hetman Bohdan Khmelnytsky, che guidò la rivolta dei cosacchi contro lo stato unitario polacco-lituano negli anni 1648-1654 riuscendo a ottenere l’indipendenza di una parte dell’Ucraina attuale.

An Ukrainian sniper set a new world record. With his sniper rifle “Horizon’s Lord”, which is chambered in 12.7x114HL, he accurately hit on a distance of 3,800m the Russian at the right side.



Absolutely amazing shot! I can only bow.



Source: https://t.co/bSGzoPEK95#Ukraine pic.twitter.com/eHvUXsqt31 — (((Tendar))) (@Tendar) November 18, 2023

Le vittime

Dall’inizio del conflitto, secondo i dati dello Stato maggiore di Kiev, sarebbero stati uccisi quasi 320 mila soldati russi, di cui 640 uccisi solo nella giornata di ieri. Viene riferita anche la distruzione di 4 tank, 2 veicoli corazzati e 4 sistemi di artiglieria dell’esercito di Mosca. Sul fronte opposto le forze armate russe hanno comunicato il 17 novembre di avere ucciso nell’ultima settimana 460 soldati ucraini mentre cercavano di attraversare il fiume Dnipro nella regione di Kherson per raggiungere la sponda orientale controllata dall’esercito di Mosca. Nell’ultima settimana le forze russe hanno respinto 33 tentativi di attacco ucraini lungo tutto il fronte, con perdite stimate di 1.810 soldati per Kiev, aggiunge il ministero della Difesa citato dall’agenzia Tass.