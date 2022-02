Giovedì 3 Febbraio 2022, 10:57

Più di mezzo milione di chilometri percorsi in quasi 135mila viaggi, ciascuno con una media di 4 chilometri. Eccoli, i dati di utilizzo di Helbiz per il 2021. Il gestore del noleggio di monopattini e bici elettriche per il Comune di Latina li ha comunicati ieri all'amministrazione di piazza del Popolo. Si tratta di dati richiesti per l'analisi della situazione e la valutazione del servizio, necessari ora per bandire la nuova gara. Ma andiamo in dettaglio. Nell'anno appena trascorso, i cittadini di Latina hanno effettuato 134.248 viaggi, percorrendo un totale di 558.491 chilometri. E, grazie a questo, risulta impressionante il dato di Co2, ovvero anidride carbonica, risparmiata all'atmosfera del pianeta Terra: 989.036 chili, quasi mille tonnellate.

Ciascun viaggio ha avuto una media di percorrenza di 3,9 chilometri e di durata di 12,8 minuti. I viaggi riservati sono stati 1.959, e quelli messi in pausa (quando si lascia il mezzo per poi riprenderlo) 8.087, con una pausa media di 5 minuti e 2 secondi. Ogni giorno, poi, i veicoli usati in media sono 128,3, e gli utenti attivi 934. I mezzi infine sono maggiormente usati nel periodo estivo, fase in cui si registra molto il loro movimento anche su via del Lido e intorno alla Marina di Latina, e meno nel periodo invernale.



IL SERVIZIO

Cifre che fanno dire all'assessore alla Mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini che «il servizio, per quanto concerne l'utilizzo dei monopattini, ha avuto un esito soddisfacente». Ma ora bisogna già pensare al futuro del servizio: «L'attuale contratto di sperimentazione terminerà a fine luglio. Noi vorremmo fare un contratto nuovo, migliorando e ampliando il servizio. Un appalto sempre basato su una gara ad evidenza pubblica, e per questo stiamo costruendo una banca dati, dalla cui analisi potremo stabilire i criteri del nuovo contratto, che vedrà un servizio rafforzato».



NUOVI MEZZI E SICUREZZA

Intanto, già prima del nuovo appalto, il Comune attende anche nuovi mezzi da parte del gestore, che saranno tecnologicamente più avanzati, soprattutto nel senso della sicurezza. Il tema dell'utilizzo, a volte indisciplinato, da parte degli utenti, con ragazzi che viaggiano in due quando è severamente vietato, o che non rispettano il codice della strada, è infatti fortemente sentito: «I nuovi mezzi saranno in grado di riconoscere se a bordo ci sono due persone, grazie a una telecamera a riconoscimento facciale, e il monopattino in quel caso non parte. Potrebbero avere anche il casco incorporato. Ma certo, il tema dell'educazione dipende dalle persone e per questo continueremo anche con le campagna di sicurezza, soprattutto nelle scuole: Helbiz continua sempre a supportarci su questo».



POCHE DUE RUOTE

Il contratto con Helbiz non è però solo rose e fiori. L'appalto prevedeva infatti esplicitamente un numero preciso di mezzi da mettere a disposizione dei cittadini: 200 monopattini elettrici e 100 biciclette elettriche. Se nel primo caso «i numeri sono stati rispettati», nel secondo no: «Attualmente sono disponibili circa una trentina di biciclette, e per questo ieri (martedì, ndr) il servizio ha nuovamente richiesto al gestore di adeguare il numero delle biciclette alle specifiche contrattuali. In caso contrario, siamo pronti a erogare sanzioni o penali, come riportato nella nota inviata a Helbiz». Sul perché le biciclette siano poche, solo ipotesi: sembra che non siano state gradite molto dai cittadini di Latina, forse perché più pesanti o ingombranti o meno agili rispetto ai monopattini, che continua ad apparire come un mezzo preferito dai pontini. Insomma, con un appeal inferiore. «Al di là di ogni valutazione - taglia corto Bellini - l'obbligo contrattuale c'è e deve essere rispettato». Anche perché comunque la bicicletta, elettrica o a pedalata assistita, «rappresenta un mezzo più adeguato a spostamenti più lunghi in un territorio comunale come quello di Latina, che contempla anche i borghi».



