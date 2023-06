Mai imbarcare un bagaglio (anche per un lungo viaggio) e scegliere sempre il posto-corridoio il più avanti possibile: 1B è il massimo. Ah, non parlate a voce alta al cellulare e ricordatevi di lavarvi i piedi e di cambiare calzini a ogni volo: quando vi levate le scarpe c'è sempre qualcuno vicino a voi. Infine, fate bei complimenti alla prima hostess che incontrate appena saliti a bordo ricordandole la sua cortesia nel volo precedente (anche se non l'avete mai incontrata).