A1, incidente paralizza l'autostrada: 10 km di coda tra Fabro e Orvieto

Almeno 10 i chilometri di coda sull’autostrada A1 a causa di incidente tra lo Svincolo di Fabro e quello di Orvieto. Automobilisti a motore spento, con la temperatura che sfiora i 29 gradi. Molti sono scesi dalle macchine. Oltre alle difficoltà dovute per i rilievi dell’incidente, sono davvero tante le persone che si sono messe in poto per il ponte di Pasqua. "Siamo bloccati da tempo senza sapere per quanto altro ancora", raccontano. Intanto la fila cresce.

Ultimo aggiornamento: 12:45

