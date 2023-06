E' Nicola Guida, il titolare del gruppo farmaceutico che ha rilevato la Ternana

Ha un nome e un volto, ora, il nuovo proprietario della Ternana. Da capire, ancora, se il suo gruppo farmaceutico ha rilevato la Ternana da solo, o se è inserito in una compagine più ampia che potrebbe magari essere meglio definita nei giorni successivi. Nicola Guida, 50 anni, è l'imprenditore che ha concluso con Unicusano l'operazione per il passaggio di mano delle quote della Ternana calcio. E' originario del salernitano ma opera a Roma. Primo giorno a Terni, per lui, che è a capo dell'azienda Pharmaguida, con sede nella Capitale, che opera per l'appunto nel campo farmaceutico e degli integratori alimentari. Insieme al vicepresidente di Unicusano, Stefano Ranucci, il nuovo proprietario è venuto a Terni, dove ha trascorso una mattinata intensa. Prima è stato nella sede di via della Bardesca. Poi è andato allo stadio Liberati, a vedere il campo, gli spogliatoi, l'antistadio e le strutture. Una visita veloce e poi di nuovo via, in partenza per Roma. Nicola Guida, a Terni, è arrivato insieme al suo avvocato, che sta curando per suo conto le fasi legali e burocratiche del passaggio. Il closing è atteso tra il 15 e il 20 luglio, ma intanto la nuova proprietà dovrebbe essere già pronta ad essere operativa per le prime operazioni di calciomercato. Intanto, entro il termine del closing, si dovrebbero avere nuove e ulteriori informazioni sull'operazione e sul gruppo di Nicola Guida. Probabile una conferenza stampa nella quale il nuovo proprietario della Ternana potrà parlare delle proprie ambizioni.