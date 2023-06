Finisce l'era Unicusano, la Ternana passa di mano

La Ternana è stata ceduta. L'annuncio arriva direttamente da Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni, nella trasmissione televisiva "L'imprenditore e gli altri" che conduce egli stesso su Cusano Tv Italia, ha fatto sapere che la società rossoverde è andata nelle mani di un nuovo proprietario. Rimanendo sul generico, Bandecchi ha parlato di un gruppo farmaceutico italiano. E' questo, dunque, ad aver rilevato l'intero pacchetto azionario della società rossoverde. L'università degli studi Niccolò Cusano, dunque, si disimpegna. Finisce così, dopo sei anni quasi esatti, l'era Unicusano in seno alla Ternana calcio. C'è ancora riserbo sul gruppo che acquista, ma pare si tratti di un gruppo del centro-nord Italia con basi di appoggio tra Lazio ed Emilia Romagna. Nella giornata di lunedì 26 giugno, prima dell'annuncio serale di Bandecchi in tv, trapelavano rumors sula presenza di due trattative, molto forti. Una era proprio legata a un gruppo riconducibile al settore sanitario, ma con indizi che portavano piuttosto alla Lombardia. Nel pomeriggio si parlava anche di un'altra pista, che per gran parte della giornata era sembrata in lieve vantaggio, legata a una multinazionale italo-spagnola che opera nel settore edilizio e che opera con il proprio lavoro proprio tra la Spagna e l'Italia. In serata, però, è stato lo stesso Bandecchi a far sapere che la scelta era invece ricaduta sull'altro gruppo, quello sanitario. Per l'esattezza, un gruppo farmaceutico. C'è solo da capire, vista la segretezza con la quale si porta avanti questo tipo di trattative, se ha qualcosa a che vedere anche con il gruppo lombardo o se siamo di fronte a un terzo soggetto che non era mai mai trapelato. Non rimane che attendere novità e una eventuale comunicazione ufficiale dell'avvenuto closing.