Terni col cuore e la Ternana calcio portano al mare cento ragazzi

L'operazione "Al mare col cuore" è ripartita pure per l'anno 2023. E' il terzo anno che l'associazione Terni col cuore, nata da una costola della Ternana calcio per finanziare e sostenere attività sociali e di sostegno sul territorio, organizza l'iniziativa per dare l'opportunità di una vacanza al mare a bambini e ragazzi di nuclei familiari in difficoltà e a quelli che sono nelle case famiglia del territorio provinciale. Nell'estate 2023, sono un centinaio i giovanissimi interessati e pronti a vivere una settimana di vacanza sulle spiagge. I primi 44 sono pariti in pullman nella giornata di domenica 25 giugno 2023. La destinazione della loro vacanza è la Campania, per l'esattezza Ascea Marina, nel salernitano. Per loro, un soggiorno in un villaggio turistico. Ad accompagnarli, oltre a Costanza Farroni che un'operatrice sia della Ternana che dell'associazione Terni col cuore, ci sono degli operatori professionisti che li seguiranno nel loro soggiorno. Successivamente, a partire saranno i rimanenti ragazzi e bambini iscritti, cioè quelli ospiti delle case famiglia. Questi ultimi raggiungeranno, invece, località di mare che si trovano in Emilia Romagna e in Abruzzo. Per tutti i partecipanti, le vacanze si svolgono in strutture turistiche di primo livello e dotate di tutti i comfort, con operatori professionisti sul posto. Questo, grazie non solo all'associazione presieduta da Paolo Tagliavento, ma anche a una serie di sponsor privati che aiutano a finanziare l'iniziativa. Quest'anno, tra l'altro, ai ragazzi e ai bambini che vanno in vacanza viene anche consegnato il giornalino a fumetti "Arnold e gli scaldapanchina", ispirato proprio alla Ternana e con i protagonisti che giocano al calcio e hanno le maglie rossoverdi delle Fere.