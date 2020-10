Due nuovi casi Covid a Orvieto, una giovane donna e un uomo di 60 anni

Dopo le due guarigioni registrate nei giorni scorsi, la conta dei casi positivi Covid-19, nel comune di Orvieto, torna a nuovamente a 8. Di due nuove positività riscontrate nel territorio orvietano ha dato notizia una nota Usl Umbria 2, nella tarda mattinata di venerdì 16 ottobre.

Secondo quanto riferito dall'Azienda Sanitaria, si tratta di una giovane donna di circa 30 anni e di un uomo di circa 60 anni. Entrambi i soggetti - si spiega - non collegati tra loro, si trovavano già in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni con sintomi di lieve entità. Sono stati presi in carico, su segnalazione dei medici curanti, dai sanitari del Distretto di Orvieto che li hanno sottoposti a tampone rinofaringeo. La Usl Umbria 2 riferisce inoltre che, come da protocollo, è in corso l'inchiesta epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica per l'identificazione dei contatti stretti che eseguiranno a breve i test di controllo. Le condizioni cliniche dei due orvietani risultati positivi al Coronavirus, che si trovano ora in isolamento domiciliare contumaciale, vengono attentamente monitorate dalle Usca Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale e dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale della Usl Umbria 2."

