Tre nuovi casi di positività Covid nell'Orvietano. Due a Orvieto, uno a Montecchio

Tre nuovi casi di positività Covid nel territorio Orvietano. A Orvieto sono due i casi che nella mattina di mercoledì 14 ottobre sono stati resi noti dalla Usl Umbria 2. Il primo riguarda un una donna di Orvieto di 65 anni, individuata tramite contact tracing dal servizio di igiene e sanità pubblica coordinato dal dottor Marco Mattorre, madre di un soggetto risultato positivo nei giorni scorsi. "La signora - riferisce la nota - presenta sintomi e si trova in isolamento domiciliare contumaciale seguita dai servizi territoriali dell'azienda sanitaria.

L'altro caso è relativo a un giovane di Roma, da alcuni giorni ospite ad Orvieto della compagna. Il ragazzo presenta lievi sintomi e si trova in isolamento contumaciale ad Orvieto.

Salgono a due i casi di positività Covid al comune di Montecchio. Si tratta di un uomo di 34 anni, residente nel comune, che lavora nel capoluogo regionale. Secondo la nota della Usl Umbria 2 "si presume che abbia contratto il virus proprio nell'ambiente di lavoro e per questo motivo il dipartimento di prevenzione ha allertato la Usl Umbria 1." Risultato positivo al tampone rinofaringeo eseguito dai sanitari del distretto di Orvieto, l'uomo si trovava già in isolamento fiduciario domiciliare a Montecchio da alcuni giorni in quanto sintomatico. È seguito dai servizi sanitari territoriali della Usl Umbria 2 di Orvieto, dal medico curante e dalle Usca.

