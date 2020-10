Impennata di casi Covid nell'Orvietano. A Orvieto 8 cittadini attualmente positivi

Nell'Orvietano torna a fare la voce grossa il Coronavirus. Dopo qualche tempo di relativo livellamento del numero dei casi positivi al Covid-19 il virus è tornato a far salire la conta dei contagi anche a Orvieto e nei comuni del comprensorio e nella giornata di oggi, venerdì 9 ottobre, è salita globalmente a 17 casi attuali.

Nel comune di Orvieto, che dall'inizio della pandemia ha registrato 79 casi totali di contagio, 7 decessi e 64 guariti, i residenti attualmente positivi sono 8. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda un uomo di 26 anni che - riferisce una nota Usl Umbria 2 - "nei giorni scorsi aveva manifestato una sintomatologia simil influenzale, già regredita e per questo in isolamento fiduciario prima di essere sottoposto al tampone. E' quindi in fase di ultimazione l'indagine epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 2 di Orvieto per individuare i contatti stretti del giovane lavoratore che verranno posti in isolamento fiduciario per i controlli del caso." Gli altri casi riguardano un cittadino orvietano di 38 anni e la moglie, entrambi asintomatici, un residente anche lui privo di sintomi, una studentessa diciottenne del quinto anno del Liceo Classico "F. Gualterio" e il padre di 51 anni entrambi, secondo quanto si è potuto apprendere, contagiati fuori regione, e un'altra studentessa sempre diciottenne e compagna di classe della prima. La positività delle due studentesse ha spedito in quarantena fino al 14 ottobre tutta la casse e tutti i professori la cui assenza ha costretto la dirigenza a mettere a casa, in didattica a distanza tutto il triennio del Liceo Classico (5 classi).

A Castel Viscardo i casi positivi sono 3, 14 dall'inizio della pandemia, con 10 guariti e 1 deceduto. E' di venerdì 9 ottobre la notizia della positività di una donna di 83 anni residente nel comune, già in quarantena fiduciaria in quanto contatto stretto di un soggetto positivo al Covid-19 residente nel Perugino. "L'anziana signora - riferiscono dalla Usl - è stata sottoposta a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Orvieto ed attualmente si trova in isolamento contumaciale domiciliare con una lievissima sintomatologia. È costantemente seguita dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale della Usl Umbria 2, dalle Usca e dal medico curante."

Anche a Montecchio torna a muoversi la conta dei contagi. Nel comune guidato da Federico Gori, sempre venerdì 9 ottobre è stato comunicato dall’Azienda Sanitaria Locale di un caso di positività. "Abbiamo disposto tutte le misure previste dal protocollo - spiega il sindaco - in primis la quarantena contumaciale per il paziente e ovviamente il tracciamento dei contatti. Fortunatamente l’interessato sta bene, è asintomatico e speriamo che nel più breve tempo possibile possa tornare ad essere negativo e riprendere una vita normale, per quanto possa essere una vita normale al tempo della pandemia." Il comune di Montecchio registra 4 casi dall'inizio della pandemia, 2 sono gli attuali positivi, 1 guarito e 1 decesso.

A San Venanzo i positivi attuali sono 2, di 5 totali fin qui. A Ficulle c'è un solo positivo in isolamento contumaciale rispetto ai 2 casi totali. A Guardea c'è un solo positivo attualmente e un guarito.

"Questa situazione - aggiunge il sindaco di Montecchio - deve ancor più farci riflettere sull’importanza delle misure di contenimento che tutti dobbiamo rispettare in maniera rigida, pensando che chiunque incontriamo potrebbe essere un positivo asintomatico. Abbiamo fatto tanti sacrifici fino ad ora, non vanifichiamo gli sforzi, rispettiamo le regole."

