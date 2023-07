Nascondeva mezzo chilo di cocaina sotterrano nel suo giardino e 15 mila euro in contanti, arrestato boss della droga

TERNI Non cala mai l’attenzione dei Carabinieri di Terni e della locale Procura della Repubblica sul fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ed è proprio nell’ambito dei servizi condotti ad ampio spettro sulla materia che i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Terni hanno sottoposto a controllo e perquisito un 41enne di nazionalità albanese con precedenti penali in materia. L’uomo, non appena si è visto controllare, ha opposto fattiva resistenza ai carabinieri spintonandoli e tirando calci a loro ed all’autovettura di servizio nel momento in cui veniva condotto in caserma, motivo per il quale è stato altresì denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Successivamente i militari, unitamente alle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Pesaro, ancora più insospettiti dall’atteggiamento aggressivo dell’uomo, hanno eseguito la perquisizione presso la sua abitazione alla presenza della sua convivente. Nel corso della perquisizione i cani “Kevin” e “One” hanno rinvenuto, occultati nel giardino vari involucri contenenti cocaina per un peso totale di circa 460 grammi, nell’abitazione un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi e vari sacchetti contenenti denaro contante in banconote di vario taglio per circa 15.400 euro.

Tutto è stato sottoposto a sequestro e lo stupefacente verrà presto sottoposto ad analisi qualitative per la certificazione del principio attivo contenuto nella sostanza. L’uomo è stato arrestato e dopo aver passato una notte ai domiciliari è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Terni in attesa della convalida da parte del GIP avvenuta nella giornata di ieri.